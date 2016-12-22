При обрушении стены на хладокомбинате в Краснодаре погиб рабочий

Спасатели обнаружили тело одного из рабочих под завалами обрушившейся стены здания хладокомбината в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальную спасательную службу.

«Одного нашли, разблокируем. Найден без признаков жизни», — отметил представитель ведомства.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщили ТАСС, что ведомство проводит проверку.

На сайте пресс-службы регионального МЧС сообщается, что при обрушении части стены здания пострадал один рабочий.

О том, что пострадавший — мужчина 1965 года рождения и он госпитализирован в краевую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службу Южного регионального центра МЧС. В городской мэрии агентству заявили, что еще два человека могут находиться под завалами. На месте ЧП работают спасатели и кинологи. Обрушение произошло при демонтаже здания.