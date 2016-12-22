В Москве у пытавшегося приобрести биткоины мужчины украли 15 млн руб.

В центре Москвы у мужчины похитили более 15 млн руб., которые он пытался обменять на биткоины. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД.

«В полицию обратился гражданин, который сообщил, что в офисе в Малом Черкасском переулке десять человек отобрали более 15 млн руб. Полицейские установили, что гражданин совместно со своим биржевым брокером прибыл на встречу, где планировал купить криптовалюту», — сообщил собеседник агентства.

По данным полиции, один из участников встречи кому-то позвонил, после чего в офис зашли шесть-восемь крепких мужчин. «В помещение офиса вошли шесть-восемь человек по описанию крепкого телосложения. Под угрозой физического насилия, пояснив, что мужчина, с которым они встретились, — мошенник, увели его и забрали деньги, после чего скрылись», — рассказал сотрудник пресс-службы.

По факту произошедшего проводится проверка.

В октябре зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Мартин Шаккум предложил предоставить возможность легально обменивать криптовалюту в России на рубли и другие валюты только банкам и платежным системам.



Ранее в том же месяце полиция проводила проверку появившихся в соцсетях сообщений о том, что в Обнинске цыгане продали местному жителю две монеты с ​эмблемой биткоина за 1 тыс. руб., сообщали «РИА Новости».