Названы сроки строительства «марсианского города» в Дубае

Строительство города Mars Scientific City в Дубае, где будут имитироваться условия жизни людей на Марсе, должно завершиться через 2,5 года. Об этом заявил представитель космического агентства ОАЭ Мухаммед Нассер аль-Ахбаби, сообщает Khaleej Times.

Он уточнил, что место строительства и бюджет проекта уже определены. При строительстве планируется использовать инновационные технологии.

Проект Mars Scientific City был представлен наследным принцем Дубая, премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бин Рашидом на заседании правительства в конце сентября.

Он должен занять территорию 1,9 млн кв. футов (более 176,5 тыс. кв. м). На реализацию Mars Scientific City власти ОАЭ собираются потратить 500 млн дирхамов (более $136,1 млн).

Согласно проекту, «марсианский город» будет представлять собой купола, расположенные в пустыне. Внутри них будут проходить эксперименты по выращиванию растений в «марсианской атмосфере». При этом город, как полагают разработчики, должен будет «полностью» себя обеспечивать водой, энергией и продуктами питания.



