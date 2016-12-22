В США при аварии на трубопроводе разлились 795 тыс. литров нефти

В США на трубопроводе Keystone, контролируемом корпорацией TransCanada произошла утечка нефти, сообщает CBS. На землю вылилось порядка 795 тыс. литров сырой нефти.
Инцидент произошел в штате Южная Дакота. Трубопровод, поставляющий нефть с месторождений Канады на перерабатывающие предприятия США, оказался поврежден в районе города Амхерст. Для ликвидации утечки операторы трубопровода были вынуждены перекрыть его от канадского штата Альберта до насосных станций в Оклахоме и Иллинойсе.
Авария случилась за несколько дней до того, как комиссия штата Небраска должна вынести решение по проекту схожего трубопровода Keystone XL. В 2015 году этот проект был заморожен решением Барака Обамы из соображений экологической безопасности. Однако в поддержку строительства нового трубопровода выступил Дональд Трамп, настаивающий на его экономической важности. Вскоре после избрания, в январе 2017 года он принял решение о возобновлении работ по проекту.