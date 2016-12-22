«Роснефть» пробурила самую протяженную в мире скважину в Охотском море

ПАО «НК «Роснефть» в составе консорциума «Сахалин-1» завершила бурение с платформы «Орлан» на месторождении Чайво в Охотском море самой протяженной скважины в мире. Длина скважины с горизонтальным окончанием — 15 тыс. м. Об этом говорится в сообщении российской нефтяной компании.

Это является мировым рекордом. Скважина относится к категории сверхсложных — индекс сложности по DDI (Directional drilling index) — восемь пунктов, отход от вертикали составляет 14129 м.

Программа реализации буровых работ началась в 2003 году. В рамках проекта «Сахалин-1» было установлено несколько мировых рекордов по бурению скважин с большим отходом от вертикали. Учитывая новую скважину, всего консорциум «Сахалин-1» пробурил девять из десяти самых протяженных в мире скважин.

С 2013 года на проекте было установлено пять рекордов по бурению скважин с самой большой глубиной по стволу. В апреле и июне 2013 года были пробурены скважины Z-43 и Z-42 глубиной 12,4 тыс. и 12,7 тыс. м соответственно. В апреле 2014 года — скважина Z-40 длиной 13 тыс. м. В апреле 2015 года была пробурена эксплуатационная скважина О-14 глубиной 13,5 тыс. м.

Месторождение Чайво — одно из трех месторождений проекта «Сахалин-1», находится к северо-востоку от Сахалина. Глубина моря в этом районе — от 14 м до 30 м, на участке установки платформы «Орлан» глубина — 15 м, расстояние до берега — 5 км на ближней и 15 км на дальней границе. Месторождение начали эксплуатировать в 2005 году. Установка платформы была завершена в 2005 году, а буровые работы начались в декабре того же года. Конструкция из стали и бетона, на которой находятся буровой и жилой модули, используется для разработки юго-западной и юго-восточной части месторождения Чайво.

«Сахалин-1» — первый масштабный шельфовый проект, который Россия осуществляет на условиях соглашения о разделе продукции (СРП, заключено в 1996 году). Проект занимается освоением трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, которые расположены на северо-восточном шельфе Сахалина.