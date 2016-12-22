Дом теннисистки Винус Уильямс ограбили на $400 тыс.

В США неизвестные ограбили дом теннисистки Винус Уильямс. Грабителям удалось вынести из дома спортсменки имущества на сумму порядка $400 тыс., сообщает CBS12 со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел еще в начале сентября, в доме спортсменки в Палм-Бич-Гарденс в штате Флорида. В это время сама Уильямс была на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в Нью-Йорке. В полиции не стали уточнять, какие именно вещи похитили грабители.

Винус Уильямс и ее младшая сестра Серена Уильямс входят в число сильнейших ракеток мира. Винус — четырехкратная обладательница золота Олимпийских игр. Она пять раз выигрывала на Уимблдонском турнире и дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде. Винус Уильямс в парном разряде выигрывала все турниры серии «большого шлема». По оценке Forbes, Винус Уильямс находится на пятом месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменок 2017 года, который возглавляет ее сестра Серена. За год ее доход составил $10,5 млн.