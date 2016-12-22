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Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
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Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным
Политика, 02:21
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Белый дом назвал необходимым сотрудничество с Путиным

Несмотря на разногласия с Москвой, Дональд Трамп уверен в необходимости сотрудничества с Владимиром Путиным по ряду ключевых международных проблем. Об этом заявила официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс, на встрече с журналистами.

«Как неоднократно заявлял президент, он не считает, что было бы полезно ввязываться в споры с Владимиром Путиным. Он полагает, что есть возможности для совместной работы с Россией, в частности, по Сирии, КНДР и другим глобальным вызовам, с которыми сталкивается мир», — заявила Сандерс. Она подчеркнула, что Трамп продолжит работать над налаживанием сотрудничества с Россией «чтобы помочь США».

Сандерс напомнила, что Трамп высказал доверие к заверениям Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. «Он не собирается спорить с ним по этому поводу, в то время, как у них много таких тем, как Северная Корея, как проблема Сирии, по которым им необходимо вместе работать и которые нужно решать», — пояснила позицию Трампа его официальный представитель.

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Во вьетнамском Дананге, на саммите АТЭС, несмотря на переговоры о возможности встречи Дональда Трампа и Владимира Путина официальная встреча двух президентов не прошла. Путин объяснил это тем, что отношения России и США «не вышли из кризиса». В то же время, позднее Дональд Трамп назвал противников хороших отношений с Россией «ненавистниками» и «дураками». При этом американский президент перечислил список вопросов, по которым он намерен работать с Россией. В их число вошли Сирия, Украина, Северная Корея и угроза терроризма.

Теги: США , Белый дом , Владимир Путин , Дональд Трамп
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