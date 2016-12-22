Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,00 59,58 EUR Нал. 70,65 70,01 USD Бирж. 59,66 -0,56 EUR Бирж. 70,18 -0,87 USD ЦБ. 59,99 -0,26 EUR ЦБ. 70,70 -0,47 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 7762,02 +451,83 ММВБ 2132,65 +0,04% РТС 1126,52 +0,89% Brent 61,33 -0,82% DJIA 23482,98 +0,91% Nasdaq 6802,28 +1,43% FTSE 7386,94 +0,19%
Проектировщик пообещал поставить новые указатели после давки в «Лужниках»
Лента новостей
Спасатели МЧС ликвидировали последствия ДТП в Марий Эл 22:00, Общество Собянин посоветовал организаторам матчей в «Лужниках» «сделать выводы» 21:51, Общество «Боруссия» вывела из состава лидера команды по дисциплинарным причинам 21:50, Спорт Посольство России на Украине подтвердило ДТП с машиной дипмиссии в Киеве 21:47, Общество В центре Парижа загорелся один из самых известных книжных магазинов 21:30, Общество МВД назвало обгон причиной аварии в Марий Эл с 14 жертвами 21:30, Общество Следователи начали проверку по факту ДТП с лесовозом в Марий Эл 21:16, Общество Рост российской промышленности остановился впервые с начала года 21:12, Экономика Опубликовано видео с места аварии микроавтобуса и «КамАЗа» в Марий Эл 21:02, Общество Лужков назвал отказ поддержать второй срок Медведева причиной отставки 21:00, Политика Кудрин попросил Пенсионный фонд не реагировать на «горячие заголовки» СМИ 20:49, Общество Зеппельт призвал МОК ответить на слова Тягачева о расстреле Родченкова 20:48, Спорт Мединский назвал «анекдотом» сообщения о «стоп-листах» Минкультуры 20:37, Общество При столкновении лесовоза и автобуса в Марий Эл погибли 14 человек 20:22, Общество Лукашенко призвал банкиров перестать быть «скопищем жирных котов» 20:15, Политика Россия возобновит гуманитарную помощь Ливии 20:05, Политика В Россию из ФРГ экстрадировали обвиняемого в покушении на полицейского 20:03, Общество Суд обязал бывшую жену Берлускони вернуть ему €60 млн алиментов 19:59, Общество В МВД назвали предварительную причину аварии с 8 жертвами в Марий Эл 19:53, Общество Глава РЖД оценил стоимость наземного метро в Москве в 50–60 млрд руб. 19:52, Бизнес Квартиры в пятиэтажках перестали дорожать из-за реновации 19:47, Бизнес У входа в Парк Горького установят зеркальную елку-куб за 12,6 млн руб. 19:43, Общество Деньги любят тишину: как проходят закрытые продажи элитных новостроек 19:38, РБК и элитная недвижимость​ В ДНР начали подготовку к обмену пленными с Украиной 19:34, Политика Биполярное расстройство: о чем спорят Россия и США в Сирии 19:30, Мнение Крупнейший суверенный фонд задумался об отказе от инвестиций в нефтегаз 19:30, Экономика В Марий Эл при столкновении автобуса и лесовоза погибли восемь человек 19:16, Общество Мединский назвал «возведенным в абсолют фейком» анонимные Telegram-каналы 19:16, Технологии и медиа
Проектировщик пообещал поставить новые указатели после давки в «Лужниках»
Общество, 22:33
0
Проектировщик пообещал поставить новые указатели после давки в «Лужниках»

По результатам матча 11 ноября между сборными России и Аргентины на стадионе «Лужники» в Москве, который закончился давкой, было принято решение поставить дополнительные указатели. Об этом говорится в сообщении ​инжиниринговой компании «Мосинжпроект» (проектировщик «Лужников»), поступившем в РБК.

«Увеличение количества навигационных указателей» необходимо «для лучшего ориентирования посетителей при входе на новый стадион, для быстрого поиска своего места на трибунах, а также мест общественного пользования», говорится в сообщении. К таким выводам в «Мосинжпроекте» пришли, проанализировав отзывы посетителей стадиона.

«Все это делается для создания наиболее комфортных условий для посетителей во время проведения мероприятий», — отметили в «Мосинжпроекте».

В «Лужниках» 11 ноября состоялся первый после реконструкции стадиона матч между сборными России и Аргентины, завершившийся со счетом 0:1 в пользу аргентинцев. Посмотреть матч двух сборных пришли около 79 тыс. человек. После окончания матча возникла давка на выходе из стадиона. Зрители жаловались на то, что им пришлось провести около часа на трибунах после игры и еще в течение часа идти пешком до станции метро «Спортивная».

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Instagram назвал проблемы с выходом зрителей со стадиона «свинством по-русски».

https://www.instagram.com/p/BbXBrubH4zX/

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников объяснил образовавшуюся давку «спецификой устройства стадиона». По его словам, зрителей выводили ярусами, а не секторами. «Разделялись потоки, люди медленно, но двигались», — сказал Черников.

Он отметил, трудности также возникли из-за ремонта одного из вестибюлей станции метро. «Нужно было активнее направлять зрителей к станции метро «Фрунзенская». Хотя людей и призывали к этому, они предпочитали стоять в очереди к ближней станции», — заявил чиновник.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко принес извинения «за неудобства, которые возникли после окончания встречи». По его словам, сотрудники «Лужников» сами занимались организацией матча, добавив, что это «фактически новый стадион, тут новая логистика, новые стюарды». «Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях», — пообещал Мутко.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что организатором матчей в «Лужниках» необходимо «сделать выводы» после давки 11 ноября. По его словам, нужно «перераспределить потоки, а самое главное — предупреждать болельщиков, что нет одномоментного выхода со стадиона. Невозможно 80 тыс. человек сразу загрузить в автобусы». При этом мэр отметил, что «если выпустить всех болельщиков в течение 10 минут, то неминуемо создастся давка у станций метро и МЦК».

Теги: ЧМ-2018 , давка , Футбол , стадион «Лужники»
Главное
Лужков назвал отказ поддержать второй срок Медведева причиной отставки Политика
Материалы по теме
Собянин посоветовал организаторам матчей в «Лужниках» «сделать выводы» Общество
Власти Москвы объяснили проблемы выхода из «Лужников» спецификой стадиона Общество
В МВД объяснили долгий выход со стадиона «Лужники» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку