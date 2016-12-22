Проектировщик пообещал поставить новые указатели после давки в «Лужниках»

По результатам матча 11 ноября между сборными России и Аргентины на стадионе «Лужники» в Москве, который закончился давкой, было принято решение поставить дополнительные указатели. Об этом говорится в сообщении ​инжиниринговой компании «Мосинжпроект» (проектировщик «Лужников»), поступившем в РБК.

«Увеличение количества навигационных указателей» необходимо «для лучшего ориентирования посетителей при входе на новый стадион, для быстрого поиска своего места на трибунах, а также мест общественного пользования», говорится в сообщении. К таким выводам в «Мосинжпроекте» пришли, проанализировав отзывы посетителей стадиона.

«Все это делается для создания наиболее комфортных условий для посетителей во время проведения мероприятий», — отметили в «Мосинжпроекте».

В «Лужниках» 11 ноября состоялся первый после реконструкции стадиона матч между сборными России и Аргентины, завершившийся со счетом 0:1 в пользу аргентинцев. Посмотреть матч двух сборных пришли около 79 тыс. человек. После окончания матча возникла давка на выходе из стадиона. Зрители жаловались на то, что им пришлось провести около часа на трибунах после игры и еще в течение часа идти пешком до станции метро «Спортивная».

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Instagram назвал проблемы с выходом зрителей со стадиона «свинством по-русски».

https://www.instagram.com/p/BbXBrubH4zX/

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников объяснил образовавшуюся давку «спецификой устройства стадиона». По его словам, зрителей выводили ярусами, а не секторами. «Разделялись потоки, люди медленно, но двигались», — сказал Черников.

Он отметил, трудности также возникли из-за ремонта одного из вестибюлей станции метро. «Нужно было активнее направлять зрителей к станции метро «Фрунзенская». Хотя людей и призывали к этому, они предпочитали стоять в очереди к ближней станции», — заявил чиновник.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко принес извинения «за неудобства, которые возникли после окончания встречи». По его словам, сотрудники «Лужников» сами занимались организацией матча, добавив, что это «фактически новый стадион, тут новая логистика, новые стюарды». «Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях», — пообещал Мутко.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что организатором матчей в «Лужниках» необходимо «сделать выводы» после давки 11 ноября. По его словам, нужно «перераспределить потоки, а самое главное — предупреждать болельщиков, что нет одномоментного выхода со стадиона. Невозможно 80 тыс. человек сразу загрузить в автобусы». При этом мэр отметил, что «если выпустить всех болельщиков в течение 10 минут, то неминуемо создастся давка у станций метро и МЦК».