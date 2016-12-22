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В ДНР начали подготовку к обмену пленными с Украиной
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В ДНР начали подготовку к обмену пленными с Украиной
Украинский кризис, 19:34
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В ДНР начали подготовку к обмену пленными с Украиной

Глава ДНР Александр Захарченко приказал подготовиться к обмену пленными с Украиной, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу руководства самопровозглашенной республики. В частности, Захарченко поручил уточнить списки пленных.

Ранее в четверг, 16 ноября, подготовить обмен пленными распорядился и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Обмен пленными был согласован после первых телефонных переговоров Владимира Путина с главами двух самопровозглашенных республик, они состоялись накануне, 15 ноября. Переговоры прошли после встречи президента с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком, последний рассказал Путину, что Киев готов обменять 300 человек на 70 заключенных из ДНР и ЛНР.

Медведчук также возглавлял администрацию Леонида Кучмы, а его дочь является крестницей российского президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Захарченко и Плотницкий «в целом» поддержали идею об обмене пленными.

На Украине заявили, что Киев готов к обмену пленными, но самопровозглашенные республики занимаются «шантажом». «Мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие минских соглашений, например, «беркутовцев», которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни», — поясняла представитель украинских властей в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Теги: ДНР , Владимир Путин , обмен пленными , Александр Захарченко
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