В ДНР начали подготовку к обмену пленными с Украиной

Глава ДНР Александр Захарченко приказал подготовиться к обмену пленными с Украиной, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу руководства самопровозглашенной республики. В частности, Захарченко поручил уточнить списки пленных.
Ранее в четверг, 16 ноября, подготовить обмен пленными распорядился и глава ЛНР Игорь Плотницкий.
Обмен пленными был согласован после первых телефонных переговоров Владимира Путина с главами двух самопровозглашенных республик, они состоялись накануне, 15 ноября. Переговоры прошли после встречи президента с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком, последний рассказал Путину, что Киев готов обменять 300 человек на 70 заключенных из ДНР и ЛНР.
Медведчук также возглавлял администрацию Леонида Кучмы, а его дочь является крестницей российского президента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Захарченко и Плотницкий «в целом» поддержали идею об обмене пленными.
На Украине заявили, что Киев готов к обмену пленными, но самопровозглашенные республики занимаются «шантажом». «Мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие минских соглашений, например, «беркутовцев», которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни», — поясняла представитель украинских властей в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.