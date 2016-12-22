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Глава ЛНР поручил подготовить обмен военнопленными с Украиной
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Глава ЛНР поручил подготовить обмен военнопленными с Украиной
Украинский кризис, 17:48
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Глава ЛНР поручил подготовить обмен военнопленными с Украиной

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий поручил руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой подготовить обмен пленными с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Плотницкий поручил Кобцевой проверить условия содержания украинских военнопленных, посмотреть, нуждаются ли они в медицинской помощи, зафиксировать и передать их жалобы главе ЛНР.

По его словам, Луганск и Киев не проводили обмен военнопленных в течение года. Он подчеркнул, что этот процесс должен пройти на высоком уровне. Плотницкий добавил, что надеется, что украинская сторона вернет пленных ополченцев в «таком же состоянии, а не как раньше — кое в чем одетые, голодные, избитые».

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Кобцева заявила, что на очередном раунде переговоров в Минске отсутствовал спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук. По ее словам, представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко «не владеет до конца всей ситуацией».

«В подтверждение этому я могу сказать, что с ее стороны было заявлено, что они готовы освободить 313 человек, а Медведчук при встрече с [президентом Владимиром] Путиным заявил о готовности освобождения 306 человек», — сказала Кобцева.

Путин впервые поговорил с лидерами ДНР и ЛНР
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Путин вечером 15 ноября впервые поговорил по телефону с главами ЛНР и ДНР Игорем Плотницким и Александром Захарченко и обсудил с ними возможный обмен пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры самопровозглашенных республик «в целом поддержали эту инициативу». Вместе с тем они добавили, что «еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

Медведчук 15 ноября попросил Путина лично проконтролировать обмен пленными между Луганском, Донецком и Киевом. С такой просьбой к президенту он обратился во время встречи в Ново-Иерусалимском мужском монастыре в подмосковной Истре. В свою очередь, президент России пообещал «сделать все, что от меня зависит» и провести переговоры с Плотницким и Захарченко насчет обмена пленными.

Геращенко 16 ноября написала в своем Facebook, что Украина давно готова к обмену пленными, но не поддастся на шантаж со стороны представителей ЛНР и ДНР.

«Мы готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, чтобы забрать подтвержденных украинцев. Но мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие минских соглашений, например «беркутовцев», которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни», — сообщила Геращенко по итогам очередного раунда переговоров в Минске.
Теги: Россия , Украина , ДНР , ЛНР , обмен пленными , Минские соглашения
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