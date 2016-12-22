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QIWI назвала сумму приобретения «Точки» и Рокетбанка у «ФК Открытие»
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QIWI назвала сумму приобретения «Точки» и Рокетбанка у «ФК Открытие»
Бизнес, 18:04
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QIWI назвала сумму приобретения «Точки» и Рокетбанка у «ФК Открытие»

Компания QIWI купила бренд и технологии digital-банк Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие» за 700 млн руб. Об этом сообщил глава QIWI Сергей Солонин в ходе конференц-связи, передает RNS. Сделки были проведены в августе.

Солонин отметил, что QIWI заключила с «Открытием» в связи с покупкой Рокетбанка и «Точки» «определенные операционные соглашения». Сейчас все соглашения находятся на рассмотрении назначенной ЦБ временной администрации, уточнил Солонин.

О том, что QIWI выкупила у «ФК Открытие» digital-банки «Точка» и Рокетбанк, стало известно в начале октября. QIWI приобрела «только программное обеспечение и бренд», — говорил Солонин. В «ФК Открытие» тогда поясняли, что для действующих клиентов Рокетбанка и «Точки» «Открытие» продолжит оказывать услуги процессинга и останется расчетным банком. После продажи «Точки» и Рокетбанка из «Открытия» ушли ведущие сотрудники, отвечавшие за инновации и IT.

«ФК Открытие» с конца августа находится на санации за счет подконтрольного Центробанку Фонду консолидации банковского сектора. В ЦБ говорили, что, поскольку сделка была заключена до введения в «ФК Открытие» временной администрации, она может быть пересмотрена.

Рокетбанк — один из первых в России виртуальных банков-сервисов, предоставляющих клиентам услуги за счет сотрудничества с банком-партнером. Он не имеет собственной лицензии и работает на процессинге других банков. Сначала партнером Рокетбанка был Интеркоммерц Банк, однако в апреле 2016 года Рокетбанк был выкуплен «ФК Открытие» у его владельцев — Олега Козырева, Виктора Лысенко, Алексея Колесникова и Михаила Провизиона.​ До этого, в сентябре 2015 года, Олег Тиньков предлагал выкупить Рокетбанк за $1, позднее снизив предложение до 1 руб. Тогда же источники РБК сообщали о готовившейся сделке между «Открытием» и «Интеркоммерцем» о продаже Рокетбанка. Сумма сделки, по данным собеседников РБК, должна была составить 300 млн руб.

Теги: Рокетбанк , QIWI , «ФК Открытие» , "Точка"
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