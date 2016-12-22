Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сочла возможным возврат цены на нефть к $40 за барр., но это произойдет в среднесрочной перспективе. Об этом она заявила на выступлении в Госдуме, сообщает «РИА Новости».

«Мы сейчас видим на ближайший год, что вероятность сценария с более высокими ценами [на нефть] повысилась. В среднесрочной перспективе, на наш взгляд, возможно возвращение цен к уровню, о котором мы говорим — около $40 за барр.».

По ее словам, в ЦБ рассчитывают на более высокие темпы экономического роста, при этом сохраняя «консервативный» подход. «Это относится и к ценам на нефть. В основном базовом сценарии мы прогнозируем стабильную цену на нефть на уровне $40 за барр., у нас всегда есть и рисковый сценарий, и сценарий с растущими ценами на нефть до $60 за барр.», — подчеркнула Набиуллина.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе на торгах 14 ноября на Лондонской бирже ICE снизилась на 2,1% и составила $61,88 за барр. впервые с 3 ноября. Рост стоимости североморской нефти произошел 6 ноября, тогда она достигла отметки $64,03 за барр.

По мнению аналитиков Bloomberg, рост цен на нефть был обусловлен арестом членов королевской семьи в Саудовской Аравии, а также десятков чиновников и бизнесменов. Все они были задержаны по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев 7 ноября сообщил, что банк прогнозирует цену на нефть в 2018 году в диапазоне $60–65 за барр.

По его словам, рост цен на нефть до $100 за барр. маловероятен даже при возникновении крупных геополитических событий. «В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что цены на нефть будут снижаться, так как все больше стран будут переходить на возобновляемые источники энергии и все больше новых инновационных технологий будет в американской энергетической индустрии», — пояснил Гуриев.