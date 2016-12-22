На двух станциях московского метро произошел сбой
Общество, 07:53
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На двух станциях московского метро произошел сбой
На двух станциях Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена утром, 16 ноября, произошел сбой. Станции «Алтуфьево» и «Отрадное» были закрыты на вход. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки на своей странице в Twitter.
Поезда ходили с увеличенными интервалами.
Для перевозки пассажиров во время сбоя в движении метро власти Москвы выделили 321 автобус. «Организовано движение компенсационного автобусного маршрута, их всего выделен 321 автобус», — сообщает «РИА новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии было восстановлено в 7:30 мск. Сейчас оно осуществляется в соответствии с графиком.