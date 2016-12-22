На двух станциях московского метро произошел сбой

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Совет WADA отказался восстановить в правах РУСАДА

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В Раде в законопроект о реинтеграции Донбасса добавили положения о Крыме

Лидеры ЛНР и ДНР поддержали идею по пленным после разговора с Путиным

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