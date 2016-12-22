Самолет МЧС прибыл к месту авиакатастрофы в Хабаровском крае

Самолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС с родственниками погибших и губернатором региона Вячеславом Шпортом на борту прибыл к месту катастрофы — в село Нелькан. Об этом сообщает ТАСС.

Прибывшие бортом МЧС посетили место крушения. Родственники пассажиров самолета прибыли в Нелькан на опознание тел погибших.

Ранее стало известно, что врачи оценили состояние здоровья единственного выжившего пассажира — трехлетней девочки — как не угрожающее жизни. По словам медиков, у ребенка, возможно, черепно-мозговая травма, а также перелом голеностопа. Они заверили, что девочка находится в сознании. До этого ее родственники сообщали РБК, что ребенок «борется за жизнь».

Пассажирский самолет L-410, летевший из Хабаровска в Нелькан, разбился в двух километрах от места назначения. Машина упала при второй попытке зайти на посадку на местном аэродроме. В результате аварии погибли семь человек, включая двух членов экипажа.

Власти Хабаровского края ввели в регионе режим ЧС в связи с катастрофой. Родственникам погибших обещана компенсация в размере 1 млн руб. каждому, родственниками пострадавшего ребенка — 400 тыс. руб.

Следственный комитет России (СКР) начал уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Среди вероятных причин трагедии следствие рассматривает плохие погодные условия, ошибку пилота и отказ техники.



