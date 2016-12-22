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Центробанк уличил россиян в скупке новых купюр по цене дороже номинала
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Центробанк уличил россиян в скупке новых купюр по цене дороже номинала
Общество, 05:53
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Центробанк уличил россиян в скупке новых купюр по цене дороже номинала

Новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей начали продавать в интернете по цене выше номинала, заявили в Дальневосточном управлении Банка России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В дальневосточном филиале банка заверили, что по завышенной стоимости «никакой надобности приобретать их нет». «В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала», — посетовали в регуляторе.

Попали на деньги: что изображено на новых российских рублях Еще 10 фото
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В ЦБ напомнили, что тираж новых купюр не ограничен и не является памятным, однако они вводятся в обращение в разных регионах страны постепенно Так, в Приморье они уже выдаются банкам и используются при расчетах.

Ранее сообщалось, что в интернет-магазине Avito появились объявления о продаже купюр достоинством 2000 руб за 2500 руб и достоинством в 200 руб — за 300 руб.

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение 12 октября. Первыми их получили те регионы, которые изображены на банкнотах — Приморье и Крым, а также Москва. Отображенные на банкнотах регионы победили в результате проведенного в 2016 году конкурса.

Теги: Центробанк , новые купюры , номинал , скупка
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