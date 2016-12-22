В Нигерии в серии терактов погибли 18 человек

В результате террористических атак в столице нигерийского штата Борно, городе Майдугури, погибли не менее 18 человек, пострадали 29, заявили представитель полиции Виктор Исукву. Об этом сообщает газета Premium Times.

По словам Исукву, террористов было четверо: две женщины и двое мужчин. Смертники, предположительно, принадлежали к террористической группировке «Боко Харам» (запрещена в России). Их целью стали скопления людей в пригороде Майдугури — Муна Гари. «Первый взрыв произошел в месте молитвы, остальные произошли поблизости», — заявил представитель полиции.

По его словам, в район происшествия прибыли полицейские патрули и специалисты-взрывники. Исукву добавил, что к данному моменту ситуация в пригороде стабилизировалась.

В конце октября в результате атаки террориста-смертника в том же городе Майдугуру погибли 13 человек. До этого город был атакован смертницей в августе — тогда жертвами взрыва на рынке стали не менее 27 человек.

«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка, ставящая целью построение шариата в Нигерии и искоренение западного образования и образа жизни. Ее члены занимаются убийствами и похищениями представителей полиции, армии, государственных служащих и обычных граждан. В 2014 году группировка присягнула на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).