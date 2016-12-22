Макрон пригласил объявившего об отставке премьера Ливана во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Саада Харири, объявившего об отставке с поста премьера Ливана, и его семью во Францию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В сообщении сказано, что Макрон сделал свое заявление во время визита в Саудовскую Аравию, где сейчас находится Харири.

«После беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Ливана Саадом Харири президент пригласил Саада Харири и его семью во Францию», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана 11 дней назад в ходе видеообращения из Саудовской Аравии. Свое решение Харири, обладающий двойным гражданством (Ливана и Саудовской Аравии), объяснил «вмешательством Ирана и его пособников в лице шиитской партии «Хезболла» во внутренние дела» Ливана.

Президент Ливана Мишель Аун отказался принять отставку премьера. Позднее он заявил, что Харири был задержан властями Саудовской Аравии. В минувшее воскресенье Харири впервые выступил на публике после объявления о своей отставке, опровергнув информацию о том, что власти Саудовской Аравии держат его под арестом.