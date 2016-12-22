Минюст увидел у телеканала «Настоящее время» признаки иностранного агента

Министерство юстиции России пригрозило ограничить деятельность телеканала «Настоящее время» из-за того, что в нем содержатся «признаки выполнения функций иностранного агента». Об этом говорится в письме Минюста, поступившем на телеканал. Письмо ведомства опубликовано на сайте телеканала.

«Обращаем внимание, что в деятельности телеканала «Настоящее время» содержатся признаки выполнения функций иностранного агента», — говорится в письме ведомства. В связи с этим Минюст намерен подвергнуть деятельность телеканала «ограничениям, предусмотренным законодательством» России.

О каких именно ограничениях идет речь, в письме ведомства не уточняется. Телеканал отметил, что аналогичное письмо из Минюста получило «Радио Свобода».

«Настоящее время» на русском языке — это круглосуточное телевизионное и интернет-вещание, ориентированное на русскоязычную аудиторию во всем мире. Программы для телеканала производятся совместно с «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Госдума 15 ноября поддержала поправки, которые позволяют признавать СМИ иностранными агентами. Главным критерием для получения статуса является иностранное финансирование, в том числе от государственных структур других стран, международных организаций или отдельных лиц. К тем СМИ, которые получат звание иноагента, будут применяться те же нормы, что и для некоммерческих организаций (НКО).

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин ранее пояснял, что нововведения являются вынужденной мерой в ответ на ограничения американских властей в отношении российского телеканала RT и новостного агентства Sputnik.

Совет Федерации планирует одобрить поправки 22 ноября, после чего их должен подписать президент Владимир Путин. Закон вступит в силу с момента опубликования.

Минюст США в сентябре обязал обслуживающие телеканал RT America компании зарегистрироваться как иностранные агенты. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что вынуждена подчиниться требованиям американских властей. Телеканал RT 13 ноября зарегистрировался в качестве иноагента в США.