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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ушел в отставку
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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ушел в отставку
Украинский кризис, 19:57
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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ушел в отставку

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сложил свои полномочия. Об этом он заявил в ходе заседания антикоррупционного комитета Верховной рады Украины, сообщает украинский телеканал «Громадське».

О своем решении он объявил в ответ на замечание депутата Сергея Лещенко от «Блока Петра Порошенко», уточняет телеканал. Лещенко высказал мнение, что комментарии Геращенко о деятельности Национального антикоррупционного бюро являются «проявлением конфликта интересов», поскольку он работает советником главы МВД, а бюро ведет «дело рюкзаков».

Геращенко также является депутатом Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт».

Ранее, 31 октября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали сына главы украинского МВД Арсена Авакова Александра после обысков у него дома. Вместе с ним были задержаны еще два человека — экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и Владимир Литвинов, представитель фирмы, которая победила в тендере на поставку рюкзаков для Нацгвардии Украины в 2015 году.

По версии следствия, они причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене «существенно выше среднерыночной». Ущерб следователи оценили в 14 млн грн. Арсен Аваков после задержания сына заявил, что тот «не имел ни копейки денег из бюджета Украины», как и фирмы, в которых он состоит учредителем. Он также назвал задержание Александра попыткой оказать на него давление.

Соломенский районный суд Киева 1 ноября обязал Александра Авакова носить электронный браслет, а также сдать паспорта и при первой необходимости являться в правоохранительные органы.

Теги: Украина , МВД , Антон Геращенко
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