В Италии задержали брата напавшего на прохожих на вокзале в Марселе

Одного из двух братьев гражданина Туниса Ахмеда Ханачи, который напал на прохожих с ножом на вокзале в Марселе, задержали в Италии. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Аниса Ханачи задержали в городе Феррара по подозрению в «участии в террористической организации, а также в пособничестве брату в нападении» в Марселе, пишет издание. По информации следователей, второй брат Ахмеда Ханачи также мог быть связан с экстремистскими организациями.

Нападение на прохожих на вокзале Сен-Шарль во Франции произошло 1 октября. Мужчина смертельно ранил ножом двух женщин. Во время нападения он кричал «Аллах акбар».

В результате спецоперации преступник был убит. Глава МВД Франции Жерар Коллон позже назвал имя нападавшего, им оказался 30-летний гражданин Туниса Ахмед Ханачи. По словам Коллона, Ханачи употреблял наркотики и был бездомным. С 2005 года он совершил несколько правонарушений, отмечал министр.

После нападения на вокзале в Марселе антитеррористический отдел прокуратуры Франции начал расследование. Позже ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».