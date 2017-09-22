ФАС выявила коллективное доминирование сетей общепита в Шереметьево

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила коллективное доминирование сетей общепита в московском аэропорту Шереметьево, заявил ​во время пресс-конференции замглавы управления ФАС по Москве Дмитрий Стрельников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал Стрельников, компании общепита, действующие в аэропорту, завышали цены на продукты питания на треть, а на некоторые позиции — до двух раз. «По итогам проверки цен на питание в аэропорту Шереметьево было выявлено наличие коллективного доминирования», — отметил Стрельников.

Он добавил, что сейчас ФАС проверяет все факторы, влияющие на ценообразование продуктов питания в аэропортах, в том числе и стоимость аренды.

Как передает ТАСС, антимонопольное ведомство выяснило, что четырем хозяйствующим субъектам принадлежит 70% рынка в стерильной части аэропорта. Еще три субъекта завладели 65% рынка в нестерильной зоне Шереметьево.

Ранее сообщалось, что в июне ФАС после проверки в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский завела дело на сети «Му-му», Burger King и «Шоколадница» по факту завышения цен. Тогда нарушение нашли в Домодедово и Жуковском. Поводом для разбирательства стали жалобы граждан. Владелец сети «Му-му», ООО «Фастлэнд», заявил о том, что не несет ответственности за ценообразование в кафе, работающем в Шереметьево. По его словам, «Му-му» в данном аэропорту работает по франшизе. В Burger King на обвинения ФАС ответили, что на ценообразование в аэропортах оказывает влияние «множество факторов», в том числе стоимость аренды.



