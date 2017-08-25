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«Росгосстрах» прокомментировал сообщения о возвращении Хачатурова
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«Росгосстрах» прокомментировал сообщения о возвращении Хачатурова
Бизнес, 25 авг 2017, 14:02
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«Росгосстрах» прокомментировал сообщения о возвращении Хачатурова

«Росгосстрах» (РГС) назвал информационной войной сообщения о возвращении в компанию ее основного владельца Данила Хачатурова.

«Информация о возврате к управлению компанией Данила Хачатурова полностью не соответствует действительности. Это — дезинформация, распространяемая в рамках информационной войны, которая идет вокруг группы «Открытие», — говорится в ответе гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова на запрос РБК.

Маркаров добавил, что все кадровые изменения в последние три месяца проводятся «в соответствии с антикризисной стратегией, разработанной и реализуемой в компании под управлением топ-менеджмента в лице генерального директора и главного управляющего директора Николауса Фрая».

О том, что в «Росгосстрах», несмотря на готовящуюся сделку с «Открытие Холдингом», который покупает компанию, может вернуться Хачатуров, ранее РБК сообщили несколько источников в компании и близких к ней. По словам источников, возвращение Хачатурова может свидетельствовать о том, что реализация сделки находится под вопросом.

«Со вчерашнего дня он в офисе. Впрочем, на ситуацию он смотрит не как менеджер, а как собственник», — заявил один из источников РБК на финансовом рынке. По словам собеседника РБК в руководстве «Росгосстраха», Хачатуров не занимается оперативной деятельностью компании, но активизировался в последние дни в управлении компанией как ее акционер и член совета директоров.

Источники РБК также рассказали об уходе из страховой компании людей, которые пришли в нее в связи с готовящейся сделкой с «Открытием». В частности, глава филиала «Росгосстраха» по Москве и Московской области Дмитрий Тимохин, назначенный на эту должность чуть больше месяца назад, покидает компанию, рассказал один из источников.

До лета 2017 года Данил Хачатуров работал в «Росгосстрахе» в должности президента компании, затем из-за планов по объединению группы «Росгосстраха» и «ФК Открытия» он отошел от управления компанией, однако остался членом совета директоров.

В конце марта 2017 года «ФК Открытие» увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Эта доля была получена банком в рамках сделки РЕПО, что означает залог акций «Росгосстраха» по кредиту, полученному страховщиком от «ФК Открытие».

В июне Федеральная антимонопольная служба одобрила приобретение «Открытие Холдингом» 75% Росгосстрах Банка, а в августе получила одобрение ФАС сделка по приобретению ООО «Открытие-Информ» (единственный собственник — основной акционер «Открытие Холдинга» Вадим Беляев) долей в компаниях «РГС Холдинг» и «РГС Активы». Антимонопольное ведомство также одобрило переход к банку «ФК Открытие» права определять условия осуществления предпринимательской деятельности страховой компанией «Росгосстрах».

Теги: «Росгосстрах» , Данил Хачатуров , Федеральная , кадровые
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