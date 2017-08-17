Очевидцы рассказали подробности наезда фургона на толпу в Барселоне

Очевидцы наезда микроавтобуса на толпу на улице Рамбла в Барселоне рассказали подробности произошедшего

Как сообщила РБК экскурсовод Александра Вяль, первые новости о случившемся появились в 17:16 по местному времени (18:16 мск).​

«Наезд фургона произошел на огромной пешеходной улице, где крайне ограниченное автодвижение. Фургон остановил только киоск. Движение на дорогах и метрополитен перекрыли уже через 20 минут. По сути, сейчас весь центр перекрыт: гасят телефоны, летают вертолеты, слышны звуки скорой. После этого туристы быстро разбежались, многие укрылись в кафе. В разговорах все надеются, что это несчастный случай, мол, кто-то обкурился. Все надеются, что теракты обойдут Барселону. В СМИ пока не называют никаких причин — никакой аналитики, просто публикуют свидетельства», — рассказала Александра Вяль.

Игорь Воробей рассказал РБК, что находился в 500 м от места случившегося. В этот момент он шел по бульвару Рамбла.

«Вдруг резко сорвались полицейские мотоциклы, потом побежали сотрудники — это крайне необычно для нашей полиции. Сначала подумал, что это облава на нелегальных торговцев — здесь нередко продают травку и фейковые вещи. Сейчас вокруг звон сигнализаций, очень плохо слышно из-за стрекота вертолетов. Из города перекрыты выезды. Мой друг из полиции уверяет, что это была неудавшаяся полицейская операция, когда человек удирал от погони и не справился с управлением», — рассказал Воробей.

По словам очевидца Марии, мэрия Барселоны «попросила никуда не выходить».

«Весь центр оцеплен, метро не работает, здания и магазины закрыты с людьми внутри. Очень много полиции, были слышны вертолеты», — сказала в разговоре с РБК Мария.

Собеседник РБК Антон Вятковский в момент случившегося находился в метро.

​«Станции, близкие к ЧП, перекрыты, но все метро сейчас работает. Это самое туристическое место города, и местных здесь почти не бывает — сюда в первую очередь идут приезжие. В СМИ пока не называют никаких причин — просто перечисляют количество пострадавших и стримы (трансляции. — РБК) с того места, где забаррикадировались нападавшие и якобы держат заложников. Сейчас все забились по барам и по центру, выходить никто не хочет», — сказал Вятковский. По его словам, все боятся «дальнейшего продолжения», поэтому в городе царит «полная паника». «Всюду очень много полицейских в форме, всех проверяют», — добавил собеседник.

Находящаяся в Барселоне Татьяна Комарова сообщила РБК, что даже в «спокойном нетуристическом районе в 2 км от центра города — звуки вертолетов и сирен».

Мария Горденко рассказала РБК, что находится на месте случившегося.

«Сидим в кафе, куда забежали все туристы после въезда. Следов крови нет, но вокруг очень много скорых — штук 30. Все перекрыто, но туристам разрешили разойтись — люди постарались разбежаться. Сейчас всюду полицейские вертолеты и мотоциклы», — сообщила Горденко.

Как рассказал РБК Александр Врублевский, который сейчас вместе еще с семью людьми находится в кафе на соседней улице, после того как автомобиль с преступниками оказался в пешеходной зоне, все стали прятаться в ближайших заведениях. Со слов других очевидцев, с которыми общался Александр, автомобиль ездил зигзагами и наезжал на прохожих. «Сейчас из кафе и ресторанов постепенно полиция эвакуирует людей, особой паники нет, по улицам также ходят полицейские в штатском и помогают эвакуации», — отметил он. По словам россиянина, в городе сейчас не работает Uber: приложение пишет, что не работает в данном регионе.

По словам Анастасии Меларт, в данный момент город заметно опустел.

«Вся полиция в центре, основная линия метро закрыта. На второй ветке ограничено движение. Многие кафе и рестораны закрылись полностью», — сообщила Меларт.

Как сообщало издание El Pais со ссылкой на очевидцев, фургон свернул на пешеходную улицу в тот момент, когда люди переходили дорогу на светофоре. После наезда водитель микроавтобуса сбежал. Полиция назвала произошедшее терактом.

В результате случившегося пострадали 20 человек, сообщал портал 20minutos.

После инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных мужчины, передавал TV3. Источники телеканала рассказали, что неизвестные забаррикадировались в помещении. По некоторым данным, мужчины были причастны к аварии на улице Рамбла. El Periodico сообщало, что после наезда фургона на рынке Бокерия произошла стрельба.

РБК ведет онлайн-трансляцию происходящего в Барселоне.