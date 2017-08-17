Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,69 EUR Нал. 70,58 69,77 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,09 +0,33 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9200,00 -404,70 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,88 -0,93% DJIA 25177,42 -0,62% Nasdaq 7581,48 +0,27% FTSE 7214,76 -0,13%
Очевидцы рассказали подробности наезда фургона на толпу в Барселоне
Лента новостей
Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество
Очевидцы рассказали подробности наезда фургона на толпу в Барселоне
Общество, 17 авг 2017, 19:52
0
Очевидцы рассказали подробности наезда фургона на толпу в Барселоне
Очевидцы наезда микроавтобуса на толпу на улице Рамбла в Барселоне рассказали подробности произошедшего

Как сообщила РБК экскурсовод Александра Вяль, первые новости о случившемся появились в 17:16 по местному времени (18:16 мск).​

«Наезд фургона произошел на огромной пешеходной улице, где крайне ограниченное автодвижение. Фургон остановил только киоск. Движение на дорогах и метрополитен перекрыли уже через 20 минут. По сути, сейчас весь центр перекрыт: гасят телефоны, летают вертолеты, слышны звуки скорой. После этого туристы быстро разбежались, многие укрылись в кафе. В разговорах все надеются, что это несчастный случай, мол, кто-то обкурился. Все надеются, что теракты обойдут Барселону. В СМИ пока не называют никаких причин — никакой аналитики, просто публикуют свидетельства», — рассказала Александра Вяль.

Игорь Воробей рассказал РБК, что находился в 500 м от места случившегося. В этот момент он шел по бульвару Рамбла.

«Вдруг резко сорвались полицейские мотоциклы, потом побежали сотрудники — это крайне необычно для нашей полиции. Сначала подумал, что это облава на нелегальных торговцев — здесь нередко продают травку и фейковые вещи. Сейчас вокруг звон сигнализаций, очень плохо слышно из-за стрекота вертолетов. Из города перекрыты выезды. Мой друг из полиции уверяет, что это была неудавшаяся полицейская операция, когда человек удирал от погони и не справился с управлением», — рассказал Воробей.

Микроавтобус въехал в толпу людей в Барселоне. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

По словам очевидца Марии, мэрия Барселоны «попросила никуда не выходить».

«Весь центр оцеплен, метро не работает, здания и магазины закрыты с людьми внутри. Очень много полиции, были слышны вертолеты», — сказала в разговоре с РБК Мария.

Собеседник РБК Антон Вятковский в момент случившегося находился в метро.

Серия терактов в Испании. Хроника событий
Общество

​«Станции, близкие к ЧП, перекрыты, но все метро сейчас работает. Это самое туристическое место города, и местных здесь почти не бывает — сюда в первую очередь идут приезжие. В СМИ пока не называют никаких причин — просто перечисляют количество пострадавших и стримы (трансляции. — РБК) с того места, где забаррикадировались нападавшие и якобы держат заложников. Сейчас все забились по барам и по центру, выходить никто не хочет», — сказал Вятковский. По его словам, все боятся «дальнейшего продолжения», поэтому в городе царит «полная паника». «Всюду очень много полицейских в форме, всех проверяют», — добавил собеседник.

Находящаяся в Барселоне Татьяна Комарова сообщила РБК, что даже в «спокойном нетуристическом районе в 2 км от центра города — звуки вертолетов и сирен».

Мария Горденко рассказала РБК, что находится на месте случившегося.

«Сидим в кафе, куда забежали все туристы после въезда. Следов крови нет, но вокруг очень много скорых — штук 30. Все перекрыто, но туристам разрешили разойтись — люди постарались разбежаться. Сейчас всюду полицейские вертолеты и мотоциклы», — сообщила Горденко.

Как рассказал РБК Александр Врублевский, который сейчас вместе еще с семью людьми находится в кафе на соседней улице, после того как автомобиль с преступниками оказался в пешеходной зоне, все стали прятаться в ближайших заведениях. Со слов других очевидцев, с которыми общался Александр, автомобиль ездил зигзагами и наезжал на прохожих. «Сейчас из кафе и ресторанов постепенно полиция эвакуирует людей, особой паники нет, по улицам также ходят полицейские в штатском и помогают эвакуации», — отметил он. По словам россиянина, в городе сейчас не работает Uber: приложение пишет, что не работает в данном регионе.

По словам Анастасии Меларт, в данный момент город заметно опустел.

«Вся полиция в центре, основная линия метро закрыта. На второй ветке ограничено движение. Многие кафе и рестораны закрылись полностью», — сообщила Меларт.

Как сообщало издание El Pais со ссылкой на очевидцев, фургон свернул на пешеходную улицу в тот момент, когда люди переходили дорогу на светофоре. После наезда водитель микроавтобуса сбежал. Полиция назвала произошедшее терактом.

В результате случившегося пострадали 20 человек, сообщал портал 20minutos.

После инцидента в один из ресторанов города ворвались два вооруженных мужчины, передавал TV3. Источники телеканала рассказали, что неизвестные забаррикадировались в помещении. По некоторым данным, мужчины были причастны к аварии на улице Рамбла. El Periodico сообщало, что после наезда фургона на рынке Бокерия произошла стрельба.

РБК ведет онлайн-трансляцию происходящего в Барселоне.

Авторы: Ирина Парфентьева, Илья Немченко, Дмитрий Окрест, Дарья Прунцева, Екатерина Костина.
Теги: Барселона , Теракт , очевидцы
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Автомобиль намеренно врезался в фургон полиции на Елисейских Полях Общество
Серия терактов в Испании. Хроника событий Общество
СМИ сообщили о 20 раненых при наезде микроавтобуса на толпу в Барселоне Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.