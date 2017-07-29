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СМИ опубликовали фотографию возможного падения ракеты КНДР
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СМИ опубликовали фотографию возможного падения ракеты КНДР
Политика, 29 июл 2017, 04:53
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СМИ опубликовали фотографию возможного падения ракеты КНДР

Фотография, на которой может быть зафиксировано падение баллистической ракеты Северной Кореи, опубликовал японский телеканал NHK.

На снимке, сделанном в 0:28 по местному времени (19:28 мск) камерами, установленными в городе Муроран на востоке северной префектуры Хоккайдо, видно как некий светящийся объект падает в Японское море.

«Учитывая тот факт, что съемка велась спустя 46 минут после запуска ракеты, весьма вероятно, что (светящийся объект на снимке) это и есть северокорейская ракета» — заявил телеканалу эксперт из Международного института стратегических исследований (IISS) Майкл Эллеман.

Ранее КНДР заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорилось о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично приказал запустить ракету и затем наблюдал за пуском с командного пункта. По данным ЦТАК, время полета ракеты составило 47 минут, а дальность полета — 998 км. Максимальная высота полета — более 3 тыс. км.

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал испытания баллистической ракеты «строгим предупреждением США» и сказал, что успешное проведение испытаний доказывает возможности страны осуществлять пуски ракет из любой точки Северной Кореи.

«Лидер (КНДР Ким Чен Ын) сказал, что страна запустила ракеты с целью направить США строгое предупреждение, чтобы они поняли, что не будут в безопасности, если осмелятся тронуть наше государство» — говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын отметил, что военные угрозы и санкции США лишь увеличивают желание Северной Кореи обладать ядерным оружием, так как это «является стратегической силой национальной обороны».

КНДР 28 июля произвела пуск неустановленной ракеты. По данным представителя Минобороны Японии, ракета могла подняться на высоту более 3 тыс. км. По информации Пентагона, ракета была запущена в 23:45 по токийскому времени (17:45 мск).

Как сообщал главный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга, ракета провела в воздухе 45 минут и затем упала в водах японской исключительной экономической зоны. По словам Суги, запуск Северной Кореей ракеты является прямым нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Он заявил, что Япония выражает протест.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин сообщил, что в республике на базе США будут размещены дополнительные системы ПРО THAAD в ответ ракетные испытания КНДР. Кроме того, он призвал созвать экстренное совещание Совета безопасности ООН и расширить санкции против Северной Кореи.

Минобороны России заявило, что ракета КНДР, схожая с баллистической ракетой средней дальности, набрала высоту в 681 км и пролетела 732 км, после чего упала в «центральной части Японского моря». В ведомстве добавили, что пуск ракеты не представлял опасности для России.

США и Южная Корея провели учебные пуски ракет в ответ на запуск ракеты Северной Кореей. Во время учений две страны запустили по две ракеты соответственно. «Во время учений были использованы ракеты «Хёнму-2» Вооруженных сил Южной Кореи и баллистические ракеты класса «земля — земля» ATACMS 8-ой армии США» — цитировало агентство Yonhap заявление Объединенного комитета начальников штабов США. Минобороны США позднее подтвердило агентству Reuters факт учебных пусков США и Южной Кореи.

Учения были проведены на побережье Японского моря в 05:​45 по местному времени (23:45 мск). Во время учений США и Южная Корея оценили «вероятность нанесения удара по руководству противника в случае чрезвычайных обстоятельств».

Теги: КНДР , США , Южная Корея , запуск баллистической ракеты , NHK , Ёсихидэ Суга
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