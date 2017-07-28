В МВД заявили о задержании продавцов поддельных медицинских приборов

В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники МВД и бойцы СОБРа Росгвардии задержали 16 членов группировки, которая продавала «неэффективные приборы», выдавая их за дорогостоящее медицинское оборудование для лечения тяжелых заболеваний. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, стоимость аппаратов была завышена «в десятки раз». Члены группировки получали за один прибор от 100 тыс. до 3 млн руб.

Задержанные — жители России и «уроженцы ближнего зарубежья» в возрасте от 27 до 68 лет. В МВД добавили, что некоторые из них были судимы.

Как говорится в сообщении, полицейские узнали, что подозреваемые рекламировали свои приборы для лечения мужских заболеваний в бесплатных газетах и журналах. Работа по продаже оборудования была четко отлажена, сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Так, директор фирм контролировал финансы организаций и деятельность курьеров и операторов кол-центров», — отметила она.

Волк добавила, что в группе были люди, отвечавшие за поиск и обучение новых членов.​ Были также операторы и диспетчеры, которые отвечали потенциальным клиентам на телефонные звонки и предлагали купить товар организации. Представитель МВД России пояснила, что они предлагали общение со «специалистами по биорезонансной энергетике», диагностирование болезни и предлагали купить «эксклюзивные целительные препараты» и приборы, которые усиливают их лечебное воздействие.

Покупку клиентам доставляли курьеры. Они рассказывали покупателям, преимущественно пожилым мужчинам, об эффективности приборов и их отсутствии в открытой продаже.

Следственный комитет возбудил против задержанных уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказала Волк. По нему было проведено десять обысков в жилых, складских и офисных помещениях в Москве и Санкт-Петербурге. Оперативники изъяли мобильные и стационарные телефоны, электронные носители, компьютеры с базами данных о потерпевших и черновые записи.