Глава ФАС заявил об угрозе конкуренции из-за сделки «Яндекс.Такси» и Uber

Объединение двух крупных такси-агрегаторов, «Яндекс.Такси» и Uber, создает угрозу ограничению конкуренции, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует сделку на предмет соответствия законодательству. Об этом рассказал руководитель службы Игорь Артемьев, передает «Интерфакс». «Некоторое представление мы имеем о том, что у нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует», — пояснил он.

Артемьев заявил, что узнал о слиянии в четверг, 13 июля. Сотрудники ФАС проведут анализ рынка, чтобы определить, может ли сделка противоречить антимонопольному законодательству, добавил он. Ходатайств от двух компаний об объединении, по словам Артемьева, в ФАС не поступало.

«Если сегодня Uber и «Яндекс.Такси» хотят соединиться, значит, это их замечательное желание, но у государства есть закон о защите конкуренции, соответственно, через призму этого закона эта сделка должна быть рассмотрена, и мы будем заниматься. Они, наверное, готовятся к тому, чтобы подать нам ходатайство, в общем, решили немножко рассказать вперед перед этим, это их законное право», — заявил он.

Компании распространили в четверг совместное сообщение о достигнутом соглашении. Бизнесы «Яндекс.Такси» и Uber будут объединены на территориях России, Грузии, Казахстана, Армении, Азербайджана и Белоруссии. Стоимость новой компании участники сделки оценивают в $3,7 млрд. Компанию возглавит Тигран Худавердян — гендиректор «Яндекс.Такси».

После сообщений о сделке акции «Яндекса» на Московской бирже выросли почти на 25%. Стоимость одной бумаги достигла 2039,5 руб., что стало рекордным показателем для компании за историю торгов на этой бирже. Акции компании на Nasdaq на предбиржевых торгах подскочили на 18,99%.

Как пояснила начальник управления общественных связей ФАС Ирина Кашунина, служба должна в течение 30 дней после поступления ходатайства от компаний провести проверку сделки.