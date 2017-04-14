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Альфа-банк и «Пересвет» договорились уладить спор в 10 млрд руб. без суда
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Альфа-банк и «Пересвет» договорились уладить спор в 10 млрд руб. без суда
Финансы, 14 апр 2017, 13:44
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Альфа-банк и «Пересвет» договорились уладить спор в 10 млрд руб. без суда
Банк «Пересвет» накануне собственной санации договорился с Альфа-банком о мировом соглашении по спору на 10 млрд руб. о предпочтительном удовлетворении требований Альфа-банка по сравнению с другими кредиторами
Фото: Олег Яковлев / РБК

О достижении договоренностей о мировом соглашении между Альфа-банком и банком «Пересвет» РБК сообщила пресс-служба Альфа-банка после сегодняшнего первого заседания суда по спору между двумя банками.

Судебное противостояние инициировал ЦБ, выступающий в качестве временной администрации «Пересвета», в котором в связи с тяжелым финансовым положением в конце 2016 года был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Суть претензий ЦБ к Альфа-банку — принудительное закрытие им сделки с «Пересветом» и возврат своих средств были проведены в нарушение моратория и привели к предпочтительному удовлетворению требований Альфа-банка по сравнению с другими кредиторами «Пересвета». Иск к Альфа-банку временная администрация «Пересвета» подала 8 февраля 2017 года. ​

«Стороны предполагают оформить все необходимые документы (по мировому соглашению. — РБК) к следующему судебному заседанию, которое назначено на 19 июня. Итоги сегодняшнего судебного заседания являются очередным подтверждением стремления Альфа-банка всегда находить пути мирного урегулирования конфликтных ситуаций», — сказали в пресс-службе Альфа-банка. Детали мирового соглашения там раскрыть отказались.

В Банке России не комментируют действующих игроков.

История вопроса

Осенью 2015 года Альфа-банк предоставил «Пересвету» продукт под названием «Открытый форвард». Он позволил банку «Пересвет» купить в кредит на средства Альфа-банка ценные бумаги (облигации) в интересах «Пересвета», который впоследствии должен был откупить их на свой баланс, тем самым вернув Альфа-банку кредит. Обеспечением по нему выступали как сами приобретенные бумаги (облигации известных компаний и сомнительного качества векселя), так и гарантийные депозиты, размещенные «Пересветом» в Альфа-банке.

За день до введения в «Пересвет» временной администрации ЦБ (это произошло 21 октября 2016 года) Альфа-банк потребовал от «Пересвета» исполнить форвардный контракт, назначив дату сделки на 20 октября 2016 года. «Пересвет» не исполнил обязательства, мотивировав это тем, что на тот момент в банке уже была картотека неисполненных требований других кредиторов. 21 октября Альфа-банк списал средства «Пересвета» с гарантийного депозита и продал рыночную часть портфеля заложенных ценных бумаг. Оставшиеся после продажи бумаг средства (1 млрд руб.) Альфа-банк вернул «Пересвету».

Сумма претензий «Пересвета» к Альфа-банку в рамках этого спора составила порядка 10 млрд руб.

Текущая ситуация

В настоящее время банк «Пересвет» готовится к санации. Сегодня — последний день, когда его кредиторы должны определиться, согласны ли они участвовать собственными средствами в спасении банка. В этом случае санацию готов частично финансово поддержать и ЦБ.

«Дыра» в капитале банка оценивается, по официальным данным из отчетности банка, в 50 млрд руб., по неофициальным, базирующимся на анонимных оценках кредиторов банка, — более чем 100 млрд руб.

Акционеры банка — «Экспоцентр» — 42,3%, Русской православной церкви напрямую принадлежит 27,5% банка, подконтрольной ей ООО «Содействие» — 9,9%.

По итогам третьего квартала 2016 года банк занимал 42-е место по активам (почти 200 млрд руб.) и 73-е место по привлеченным средствам граждан (22 млрд руб.), по данным рэнкинга банков «Интерфакс».​

Автор: Юлия Титова.
Теги: Альфа-банк , банк «Пересвет» , спор
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