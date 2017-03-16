Фотоальбом с личными фотографиями Гитлера продали за $41 тыс.

В Великобритании на аукционе продали фотоальбом с личными фотографиями Адольфа Гитлера, сообщает New York Times со ссылкой на аукционный дом C&T Auctioneers.

Фотоальбом приобрел анонимный покупатель за $41 тыс. Альбом с фотографиями был обнаружен в 1945 году советским солдатом в спальне Евы Браун в бункере Гитлера. Затем он был передан британскому фотографу Эдварду Дину и диктору Ричарду Димблби.

По словам владельца аукционного дома Мэтью Трэдвена, неясно кто именно делал фотографии, собранные в альбоме. На них запечатлен Гитлер в компании Йозефа Геббельса, Германа Геринга и Генриха Гиммлера. На одной из фотографий Гитлер изображен читающим на веранде.

Оценочная стоимость фотоальбома составляла более $18 тыс.