В Госдуме сообщили об отсутствии штрафов за прогулы за прошлый год

В Госдуме по итогам 2016 года за прогулы заседаний не оштрафовали ни одного депутата, об этом журналистам рассказала глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, пишет «РИА Новости».

По ее словам, «никого не оштрафовали, потому что у всех, кто отсутствовал, были подтверждающие [уважительную причину отсутствия] документы». «Еще раз повторяю: это не штрафы — это вычеты из зарплаты», — также подчеркнула Савастьянова.

Как уточнила депутат, возможное применение санкций в отношении к прогульщикам касалось периода с 16 ноября прошлого года до конца декабря.

Именно в этот день в нижней палате парламента поддержали внесение поправок в регламент Госдумы о штрафах. Теперь, согласно новому документу, за прогул пленарного заседания без уважительной причины парламентарии получат взыскание в 1/6 зарплаты (около 60 тыс. руб.). За принятие новой нормы тогда проголосовал 421 депутат.

Ранее, в конце октября прошлого года, о том, что Госдума планирует внести в нижнюю палату парламента законопроект, который ввел бы штрафы для депутатов-прогульщиков, рассказывал источник РБК.