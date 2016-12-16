Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2017 году

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российской лидер поехать на конференцию, передает «РИА Новости».



Следующая конференция по безопасности пройдет в Мюнхене с 17 по 19 февраля. В 2016 году Россию на этом мероприятии представлял российский премьер-министр Дмитрий Медведев, в 2015 году — глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.



Россия принимает участие в работе форума с конца 1990-х годов. Президент России Владимир Путин принимал участие в Мюнхенской конференции в 2007 году. Его выступление было посвящено однополярности современной мировой политики и месту и роли России в современном мире.

В 2016 году, выступая на Мюнхенской конференции, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что политика НАТО в отношении России является «недружественной и закрытой». «Можно сказать и резче: мы скатились во время новой холодной войны», — заявил глава российского правительства.