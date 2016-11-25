В Сирии впервые погиб американский военнослужащий

В Сирии погиб американский военнослужащий, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Минобороны США. Как отмечает газета, гибель солдата стала первой с тех пор, как в октябре 2015 года в Сирию были направлены бойцы спецназа США.

По данным Пентагона, военнослужащий, личность и звание которого пока не разглашаются, погиб недалеко от города Айн-Исса, расположенного примерно в 60 км от Ракки — самопровозглашенной столицы ИГИЛ в Сирии (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России). Солдат подорвался на самодельном взрывном устройстве, уточнили в ведомстве.

Глава Минобороны США Эштон Картер заявил, что он «глубоко опечален пришедшими в этот День благодарения новостями» о гибели «одного из наших храбрых солдат» в Сирии. Картер отметил: «Он был убит, защищая нас от зла «Исламского государства».

В конце октября Картер сообщил о подготовке операции по освобождению Ракки от террористов. Он отмечал, что наступление антитеррористической коалиции во главе с США на Ракку начнется еще до освобождения Мосула.

«Да, операции по освобождению Ракки и Мосула будут проходить одновременно, но это часть нашего плана, и мы готовы к этому», — подчеркивал глава Пентагона.

6 ноября сирийская оппозиционная группировка «Демократические силы Сирии» объявила о начале операции по освобождению Ракки, которая получила название «Гнев Евфрата».