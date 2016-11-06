У Белого дома в США задержали мужчину с оружием

Секретная служба США задержала вооруженного мужчину, который гулял недалеко от Белого дома в Вашингтоне. В связи с задержанием в мерах предосторожности входы и выходы здания правительства США были временно перекрыты. Об этом сообщает Associated Press.

​Неизвестный мужчина вступил в борьбу с сотрудником Секретной службы, пытавшимся его задержать, однако после непродолжительного сопротивления был арестован и отправлен в местный полицейский участок. Инцидент произошел на восточной стороне парка Лафайетт.

Ему вменяются несколько правонарушений: ношение оружия и амуниции без лицензии, а также сопротивление аресту.