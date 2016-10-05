Нарышкин пообещал сохранить преемственность в работе СВР

Новый руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин собирается сохранить преемственность в работе структуры. Он также ставит перед собой задачу добиться выполнения всех поставленных перед ней целей, передает ТАСС.

По словам Нарышкина, СВР является «одной из наиболее подготовленных и эффективных структур в мире». «Я считаю, что в ее работе необходимо сохранить преемственность и следовать богатым традициям, сформулированным многими поколениями советских и российских разведчиков», — сообщил новый глава службы.

Нарышкин также отметил, что в этом лежит залог «успешного решения тех очень серьезных и масштабных задач», которые стоят перед личным составом службы. Речь идет о задачах, которые были поставлены президентом. По мнению Нарышкина, СВР необходимо сделать все, чтобы «дать тот результат», который «нужен России».

Указом президента от 22 сентября Сергей Нарышкин был назначен новым главой СВР. До этого ​он возглавлял шестую Думу с момента ее формирования (2011). Владимир Путин назвал назначение Нарышкина «возвращением домой».

До Нарышкина службу возглавлял Михаил Фрадков. Он был освобожден от этой должности 22 сентября.