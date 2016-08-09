Путин внес в Госдуму соглашение о размещении авиагруппы в Сирии

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о размещении на территории Сирии российской авиационной группы. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Как следует из опубликованных данных, официальным представителем президента при рассмотрении соглашения назначен заместитель министра обороны России Николай Панков.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил соглашение о размещении авиагруппы и распорядился представить документ главе государства.

Текст самого соглашения был опубликован в январе, спустя три месяца после начала военной операции российских ВКС в Сирии. В нем говорилось о бессрочном размещении российской авиагруппы на безвозмездной основе в районе аэродрома Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

С 30 сентября 2015 года Россия по просьбе президента Сирии Башара Асада проводила военную операцию на территории республики. В марте Владимир Путин объявил о ее завершении и выводе основной части группировки. В Сирии остался ограниченный контингент военных.