Volkswagen начал поставки собранных в России Polo в Мексику

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Автопроизводитель Volkswagen начал поставки выпускаемых в России автомобилей в Мексику. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российскому заводу концерна. Это подтвердил газете представитель Volkswagen.

«Нам удалось договориться о поставках в Мексику, первоначальный экспортированный объем составляет несколько сотен Volkswagen Polo», — рассказал собеседник издания.

Газета отмечает, что объем поставок автомобилей концерна на 2016 год пока неизвестен. Однако согласно презентации Минпромторга за февраль (имеется в распоряжении «Ведомостей»), в Мексику в 2016 году может быть поставлено 2200 автомобилей, среди потенциальных экспортеров — Volkswagen и ГАЗ.

Источник «Ведомостей» подчеркивает, что заказ Мексики для калужского автозавода концерна сопоставим с приведенной в докладе цифрой. Представитель группы ГАЗ сказал, что нижегородский автопроизводитель занимается только сертификацией машин для поставок в Мексику.

Ранее Financial Times сообщила о падении доли Volkswagen на европейском рынке до минимума с 2008 года. Издание связывает такие показатели компании с дизельным скандалом, который произошел в 2015 году. Тогда выяснилось, что программное обеспечение автомобилей концерна намеренно занижало уровень вредных веществ выхлопных газов.