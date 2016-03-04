Президент Зимбабве объявил о национализации алмазной промышленности

Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил, что вся алмазная промышленность страны переходит под контроль правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Мугабе, которое он сделал в эфире государственного канала Зимбабве.

«Государство теперь будет контролировать все алмазы в стране», — заявил Мугабе.

«Компании, которые добывают алмазы, отняли у нас наше богатство. Именно поэтому мы сейчас говорим, что государство должно иметь монополию», — подчеркнул он.

По данным отраслевой группы Kimberly Process, в 2014 году Зимбабве являлась восьмым по величине производителем алмазов в мире, тогда ее добыча составила 4,7 млн карат. Вместе с тем независимый аналитик Пол Зимниский отмечает, что доля Зимбабве в мировой алмазной промышленности сокращается.