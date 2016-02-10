Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,69 EUR Нал. 70,57 69,78 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,10 +0,35 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9200,00 -443,94 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,98 -0,78% DJIA 25161,05 -0,69% Nasdaq 7580,34 +0,26% FTSE 7214,76 -0,13%
ExxonMobil урегулировала спор длиной в 80 лет
Лента новостей
В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество
ExxonMobil урегулировала спор длиной в 80 лет
Бизнес, 10 фев 2016, 14:36
0
ExxonMobil урегулировала спор длиной в 80 лет
ExxonMobil и BP заключили соглашение, которое позволит Exxon использовать марку Esso для своей сети автозаправок в 15 штатах. Запрет для Exxon на использование этого названия в ряде штатов действовал с 1930-х годов
Фото: AP

Соглашение между ExxonMobil и BP зафиксировал Федеральный суд Миссури, сообщает портал Law 360. Стороны договорились прекратить спор по поводу названия Esso, после того как в декабре 2015 года ExxonMobil обратилась в суд с просьбой снять запрет на использование названия Esso для заправочных станций в 15 штатах: Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Айове, Канзасе, Мичигане, Миннесоте. Миссури, Монтане, Небраске, Северной и Южной Дакоте, Оклахоме, Висконсине и Вайоминге.

Судебный запрет на использование названия Esso был введен в 1937 году. В 1911 году компания Standard Oil была разделена на несколько более мелких компаний, среди которых была Jersey Standard — бывшее отделение Standard Oil в Нью-Джерси. Компания продавала свою продукцию под маркой Esso (название образовано при произношении букв S и O, первых в названии Standard Oil).

Тем не менее еще один «осколок» Standard Oil — компания Standard of Indiana — использовала схожий по звучанию бренд — S.O., при этом цветовая гамма двух брендов совпадала (сочетание красного, белого и голубого цветов). Когда Jersey Standard в 1935 году предприняла попытку открыть заправочные станции в Миссури, Standard of Indiana подала в суд, который спустя два года принял сторону истца. Впоследствии запрет распространился на другие штаты, в которых действовали заправки Standard of Indiana.

В 1963 году Jersey Standard пыталась добиться снятия запрета, однако безуспешно. В 1966 году исследования показывали, что до 49% водителей были бы «сбиты с толку», если бы бренд Esso пришел в те штаты, где его использование было запрещено.

С тех пор Standard of Indiana сменила название на Amoco, а в конце 1990-х годов слилась с BP. В исследовании ExxonMobil, результаты которого компания представила при обращении ​в суд, ни у одного из 400 опрошенных не возникло ассоциаций между брендом Esso и BP.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: ExxonMobil , Esso , BP
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Exxon снизила прогноз по спросу Китая на энергоносители Экономика
Подавший в суд на Россию Exxon в третий раз проверят на экологию Бизнес
Игорь Сечин заступился за ExxonMobil Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.