ExxonMobil урегулировала спор длиной в 80 лет

ExxonMobil и BP заключили соглашение, которое позволит Exxon использовать марку Esso для своей сети автозаправок в 15 штатах. Запрет для Exxon на использование этого названия в ряде штатов действовал с 1930-х годов

Фото: AP

Соглашение между ExxonMobil и BP зафиксировал Федеральный суд Миссури, сообщает портал Law 360. Стороны договорились прекратить спор по поводу названия Esso, после того как в декабре 2015 года ExxonMobil обратилась в суд с просьбой снять запрет на использование названия Esso для заправочных станций в 15 штатах: Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Айове, Канзасе, Мичигане, Миннесоте. Миссури, Монтане, Небраске, Северной и Южной Дакоте, Оклахоме, Висконсине и Вайоминге.

Судебный запрет на использование названия Esso был введен в 1937 году. В 1911 году компания Standard Oil была разделена на несколько более мелких компаний, среди которых была Jersey Standard — бывшее отделение Standard Oil в Нью-Джерси. Компания продавала свою продукцию под маркой Esso (название образовано при произношении букв S и O, первых в названии Standard Oil).

Тем не менее еще один «осколок» Standard Oil — компания Standard of Indiana — использовала схожий по звучанию бренд — S.O., при этом цветовая гамма двух брендов совпадала (сочетание красного, белого и голубого цветов). Когда Jersey Standard в 1935 году предприняла попытку открыть заправочные станции в Миссури, Standard of Indiana подала в суд, который спустя два года принял сторону истца. Впоследствии запрет распространился на другие штаты, в которых действовали заправки Standard of Indiana.

В 1963 году Jersey Standard пыталась добиться снятия запрета, однако безуспешно. В 1966 году исследования показывали, что до 49% водителей были бы «сбиты с толку», если бы бренд Esso пришел в те штаты, где его использование было запрещено.

С тех пор Standard of Indiana сменила название на Amoco, а в конце 1990-х годов слилась с BP. В исследовании ExxonMobil, результаты которого компания представила при обращении ​в суд, ни у одного из 400 опрошенных не возникло ассоциаций между брендом Esso и BP.