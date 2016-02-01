Зампред «Газпрома» открыл встречу с инвесторами в США словами Терминатора

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, который возглавил делегацию госкомпании на встрече с инвесторами в США, начал переговоры словами Терминатора «I'll be back», передает «И​нтерфакс».

Он также напомнил участникам встречи фразу Фрекен Бок из «Малыша и Карлсона»: «Он улетел, но обещал вернуться».

«Мы вернулись сюда после годичного перерыва. Помимо долгосрочных и среднесрочных перспектив очевидный факт нашей сегодняшней жизни — львиная доля финансирования — из Соединенных Штатов Америки», — заявил Медведев на встрече.

В апреле 2015 года Медведев, завершая конференцию с аналитиками, пошутил, что консультанты посоветовали компании изучить эротический роман «50 оттенков серого» для того, чтобы вести переговоры с Еврокомиссией.