Кремль назвал подозрения в адрес Чайки «не стоящими выеденного яйца»

​Обвинения в причастности к коррупции в адрес генпрокурора России Юрия Чайки «не стоят выеденного яйца». Об этом заявил во вторник, 26 января, журналистам глава администрации президента России Сергей Иванов, комментируя недавнее расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

«Ничего там [в расследовании ФБК], по крайней мере, на мой взгляд, никаких фактов, обвиняющих генпрокурора в нарушении каких-то законов, я не нашел. Не стоит выеденного яйца», — приводит его слова «Интерфакс».

Иванов добавил, что внимательно не читал содержание расследования, поскольку, по его мнению, «это больше заявления политические, чем субстантивные».

В декабре минувшего года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное бизнесу сыновей генпрокурора — Артема и Игоря Чаек. Авторы расследования усомнились, что свой капитал они заработали исключительно на законных основаниях.