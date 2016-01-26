Кремль назвал подозрения в адрес Чайки «не стоящими выеденного яйца»

Обвинения в причастности к коррупции в адрес генпрокурора России Юрия Чайки «не стоят выеденного яйца». Об этом заявил во вторник, 26 января, журналистам глава администрации президента России Сергей Иванов, комментируя недавнее расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
«Ничего там [в расследовании ФБК], по крайней мере, на мой взгляд, никаких фактов, обвиняющих генпрокурора в нарушении каких-то законов, я не нашел. Не стоит выеденного яйца», — приводит его слова «Интерфакс».
Иванов добавил, что внимательно не читал содержание расследования, поскольку, по его мнению, «это больше заявления политические, чем субстантивные».
В декабре минувшего года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное бизнесу сыновей генпрокурора — Артема и Игоря Чаек. Авторы расследования усомнились, что свой капитал они заработали исключительно на законных основаниях.Сам генпрокурор назвал расследование ФБК заказным и заявил, что заказчиком выступил глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Тот, в свою очередь, отверг эти обвинения.