Правящая партия не набрала большинства на выборах в парламент Испании

Народная партия победила на выборах в Испании, однако не смогла набрать парламентское большинство. Об этом со ссылкой на экзитполы сообщает Associated Press.
Согласно данным государственного телеканала RTVE, Народная партия набрала 26,8% голосов. Главная оппозиционная партия социалистов конкурирует с крайне левой партией Podemos за второе место: они набирают 20,5% и 21,7% соответственно. Четвертой идет партия «Граждане» с 15,2%.
Официальный представитель центра изучения общественного мнения TNS Demoscopia Жорж Клементе сообщил, что данные основаны на 180 тыс. личных интервью.
AP отмечает, что партия Podemos поставила под угрозу существовавшую несколько десятилетий двухпартийную систему. При ней формированием правительства занимались Народная и Социалистическая партии.