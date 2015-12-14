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Могерини подтвердила намерение ЕС продлить действие санкций против России
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Могерини подтвердила намерение ЕС продлить действие санкций против России
Война санкций, 14 дек 2015, 13:24
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Могерини подтвердила намерение ЕС продлить действие санкций против России

Руководитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини заявила, что блок придерживается курса на продление санкций против России, сообщает The Wall Street Journal. По ее словам, решение однако не планируется принимать в понедельник, когда пройдет встреча министров иностранных дел ЕС.

«Я не вижу серьезных проблем в государствах — членах по политическому решению», — сказала Могерини по пути на встречу министров. «Это на столе у Европейского совета», — добавил она, имея в виду саммит ЕС, запланированный на эту неделю.

На прошлой неделе Италия заблокировала решение об автоматическом продлении санкций до июля 2016 года, потребовав «политического обсуждения». Европейские дипломатические источники заявили WSJ, что вопрос о санкциях будете решен в ближайшие дни.

В конце ноября Reuters сообщил, что в ходе встречи на саммите G20 лидеры пяти западных стран договорились продлить санкции против России до июля 2016 года. Однако глава МИД Италии Паоло Джентилони эту информацию опроверг.

Действие пакета экономических санкций истекает в конце января 2016 года. Их отмена или смягчение увязаны с выполнением минских соглашений, согласно которым до конца текущего года Украина должна получить доступ к своим границам на востоке, а ополченцы в Луганской и Донецкой областях должны согласиться на проведение выборов по украинским законам.

Теги: Могерини , санкции , продление , подтверждение
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