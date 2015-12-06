Обама в воскресенье обратится к народу США по поводу борьбы с терроризмом

Президент США Барак Обама в воскресенье обратится к нации по поводу борьбы с терроризмом. Об этом заявил Белый дом, передает AFP.

Его выступление начнется в 20:00 (04:00 мск 7 декабря) по местному времени в Овальном зале Белого дома.

Как отмечается в заявлении Белого дома, в своей речи президент США расскажет про «шаги, которые наше правительство предпринимает, чтобы выполнить его высший долг: сохранить американский народ в безопасности».

Ранее на этой неделе, 2 декабря, в городе Сан-Бернардино американского штата Калифорния произошла стрельба в центре для людей с ограниченными возможностями. Двое нападавших убили 14 человек и ранили 17. Преступниками оказались 27-летняя Ташфин Малик и ее муж, 28-летний Саид Ризван Фарук. Они оба были убиты полицией в ходе перестрелки.



