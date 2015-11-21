Обама назвал теракт в Мали «ужасным напоминанием о зле терроризма»

​Президент США Барак Обама заявил, что теракт в Мали укрепляет желание страны и ее союзников бороться с терроризмом. Об этом сообщает Reuters.

В ходе своего выступления на региональном саммите в Малайзии Обама назвал захват заложников в отеле в столице Мали «еще одним ужасным напоминанием о зле терроризма».

Террористы атаковали отель Radisson Blu в столице Мали Бамако утром 20 ноября. В заложниках у боевиков оказались 170 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Аль-Мурабитун», близкая к «Аль-Каиде».

Президент Мали заявил, что в результате теракта погибли 19 человек. Ранее стало известно, что миротворцы ООН после завершения штурма отеля обнаружили в нем тела 27 человек.

При нападении боевиков на отель, по данным Госдепа, был убит один гражданин США.