Над Байкалом зафиксировали падение метеорита

Над Байкалом был зафиксирован яркий болид, вероятно, упавший в озеро в километре от берега. Об этом сообщил в своем блоге директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

По его информации, 22 октября в 20:29 по местному времени (15:29 мск) вблизи озера Байкал наблюдался яркий болид. Его полет зафиксировали две автоматические наблюдательные станции Астрономической обсерватории ИГУ, расположенные в Тункинской долине.

По данным научного сотрудника обсерватории Кирилла Иванова, объект был обнаружен на высоте 67,2 км, он двигался со скоростью 13 км/с. Согласно расчетам, масса метеорита составляла около 1 кг, он упал в озеро Байкал примерно в 17 км от поселка Большое Голоустное.

О падении метеорита в соцсетях также сообщили пользователи. В частности, на YouTube появилась видеозапись, на которой видно, как в ночном небе падает нечто яркое и светящееся.

Видео: tvoyirkutsk

В интервью «Комсомольской правде» Язев заявил, что точно не удалось установить, упало ли небесное тело в Байкал. Он также отметил, что видео, на котором был бы зафиксирован момент падения метеорита, существовать не может, так как к моменту падения «он обычно уже не светится». По словам Язева, падения подобных болидов можно наблюдать раз в несколько месяцев.