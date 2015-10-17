У берегов Турции при крушении лодки с мигрантами погибли 12 человек

12 беженцев утонули в результате аварии лодки, затонувшей у турецкого города Чанаккале, передает в субботу турецкое издание Todays Zaman.

25 мигрантов, находившихся на борту, были спасены.

Ранее в субботу греческая береговая охрана сообщила, что четыре человека — одна женщина и трое детей — утонули после того, как их резиновая лодка перевернулась недалеко от одного из греческих островов. Один ребенок пропал без вести. 13 человек удалось спасти.

В минувший четверг, 15 октября, семь человек, среди них четверо детей, утонули после того, как их деревянные лодки и судно береговой охраны разбились в ходе спасательной операции у острова Лесбос.

Тысячи беженцев — в основном из Сирии, Афганистана и Ирака — каждый день стремятся пересечь Эгейское море, чтобы из Турции попасть в Грецию, а оттуда в Западную Европу. По данным агентства ООН по делам беженцев, почти 400 тыс. мигрантов прибыли в Грецию в этом году.