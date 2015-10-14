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Кремль прокомментировал запрет чиновникам летать зарубежными компаниями
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Кремль прокомментировал запрет чиновникам летать зарубежными компаниями
Доходы чиновников, 14 окт 2015, 20:00
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Кремль прокомментировал запрет чиновникам летать зарубежными компаниями

Правило, обязывающее чиновников летать в командировку на национальных перевозчиках, направлено на поддержку отечественных авиакомпаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это практика, которая применяется во многих государствах. Конечно, если командировки и полеты осуществляются за счет бюджета, то вполне естественно, что своих служащих государство обязывает использовать услуги национального перевозчика», — цитирует Пескова Интерфакс.

Он пояснил, что если полеты оплачиваются не из средств бюджета, то «можно летать на чем угодно, никаких ограничений нет».

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает чиновникам покупать билеты на рейсы иностранных компаний для служебных поездок. Исключение составляют лишь перевозчики стран — членов Евразийского экономического союза.

Покупать билеты на рейсы иностранных авиакомпаний за госсчет чиновникам разрешается в том случае, если национальные перевозчики не выполняют рейсы по месту командировки, а также когда оформление билетов на рейсы отечественных авиакомпаний «невозможно ввиду их отсутствия на срок командировки служащего».

Ранее представитель «Аэрофлота» сообщил «Ведомостям», что идея принадлежала главе компании Виталию Савельеву. «Он предложил ее еще в феврале на заседании у Дмитрия Медведева в рамках пакета антикризисных мер в авиационной отрасли. Такая практика распространена в других странах, например, в Китае. Она может быть подспорьем именно в комплексе с другими предложениями (разрешение овербукинга, отмена НДС, субсидирование отечественной техники и др.)», — сказал представитель перевозчика.

В начале сентября Медведев установил правила, касающиеся госзакупок для нужд чиновников. В частности, с 2016 года цена автомобиля, приобретаемого государством для госслужащих, не должна превышать 2,5 млн руб., а цена смартфона — 15 тыс. руб.
 

Теги: Кремль , зарубежные авиакомпании , чиновники
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