«Хезболла» приветствовала усиление российского присутствия в Сирии

Ливанское шиитское движение «Хезболла» в пятницу, 25 сентября, приветствовало усиление российского присутствия в Сирии и поддержку их союзника, президента Башара Асада, со стороны России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы.

Хасан Насрулла также заявил, что военная кампания возглавляемой США коалиции против «Исламского государства» провалилась и это подтолкнуло Россию принять участие в конфликте.

Война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Поддержку правительственной армии оказывают бойцы террористического ливанского движения «Хезболла», также на стороне Асада воюют бойцы из Ирана и Ирака, Тегеран также направил в Сирию своих советников. Президент Ирана Хасан Рухани обещал Асаду поддержку «до конца пути». Москва с самого начала конфликта отказалась поддержать инициативы стран Запада и региона, которые позволили бы событиям развиваться по «ливийскому сценарию». При этом Россия участвовала в переговорах о политическом урегулировании, в том числе организуя у себя встречи сирийской оппозиции и правительства.



Этим летом впервые с начала конфликта российская сторона начала активно наращивать военное присутствие в Сирии. Западные СМИ и военные в последние два месяца сообщали о присутствии в Сирии российских военных и военной техники. В Вашингтоне считают, что Россия собирается использовать базу сирийских ВВС в Латакии, которая находится примерно в 60 км от Тартуса, в качестве базы передового развертывания. Минобороны России 25 сентября подтвердило присутствие в Сирии российских военных, однако отметило, что они н​е участвуют в боевых действиях, а обеспечивают работу пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, сопровождают поставки продукции военного назначения и контролируют целевое использование поставленного вооружения.

Ранее сегодня МИД России назвал «теоретически возможным» подключение к действиям международной коалиции, которая ведет боевые действия против запрещенного в России «Исламского государства» на территории Сирии и Ирака.

