В США во время стрельбы погибла девятилетняя девочка

В городе Шарлотт (штат Северная Каролина) девятилетняя девочка получила смертельные ранения в результаты стрельбы, передает Associated Press.

Заместитель начальника полиции Шарлотт-Мекленбург Джефф Эстес сообщил на пресс-конференции, что инцидент произошел в субботу после 21:00 местного времени в ходе семейного торжества. Стрельба началась, когда девочка играла во дворе.

Ребенок был смертельно ранен и скончался в больнице. Двое взрослых и еще один ребенок получили ранения, не опасные для жизни. Помощь им была оказана на месте.

Полиции неизвестны мотивы преступников. Их поиск продолжается.

«Мы должны провести серьезную переоценку ценностей, как в городе, так и в стране, если девятилетняя девочка не может безопасно играть на своем дворе», — заявил Джефф Эстес.