СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Евгения Урлашова

​Следственный комитет завершил расследование дела временно отстраненного от должности мэра Ярославля Евгения Урлашова и его соратников. Об этом сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.

Урлашов и его бывший заместитель Дмитрий Донсков обвиняются ​​в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ), кроме того отстраненному мэру предъявлено обвинение в получении еще одной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Другому фигуранту, Алексею Лопатину, предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки (ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2012–2013 года обвиняемые требовали от директора ООО «Радострой» взятку в 18 млн руб. в связи с выполнением работ по содержанию улично-дорожной сети Ярославля. Директор указанной фирмы в июле 2013 года должен был передать посреднику Андрею Захарову, который уже осужден, 14 млн руб., якобы предназначавшихся Урлашову. После этого Захаров был задержан.

Также СК подозревает бывшего мэра в получении взятки в 17 млн руб. от генерального директора ООО «Строительная компания Ярдорстрой» за содействие в получении компанией контрольного пакета акций ОАО «Городское дорожное управление».

Урлашова задержали 3 июля 2013 года, а 16 июля он бы этапирован из Ярославля в Москву. При обыске силовики обнаружили у градоначальника $500 тыс. Урлашов все обвинения отрицает. В конце июля арест ему был ​продлен до 3 октября.