В магазине IKEA после нападения на покупателей остановили продажу ножей

​Филиал IKEA в шведском Вестеросе приостановил продажу ножей после того, как 10 августа в магазине зарезали двоих человек, сообщает агентство France Press.

«Это решение принял я, и оно временное», — сообщил менеджер магазина Маттиас Йоханссон. Ранее местные СМИ сообщили, что, возможно, нападавшие использовали ножи с полок магазина.

Преступление произошло днем 10 августа. Двое мужчин в возрасте 23 и 35 лет убили двоих посетителей магазина и тяжело ранили еще одного. Предположительно, оба нападавших — выходцы из Эритреи. Они оба сейчас арестованы, 35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, он пока не давал показаний полиции. Его напарник отрицает свою вину.

Мотивы преступления неизвестны, однако в полиции утверждают, что нападавшие никак не были связаны со своими жертвами.